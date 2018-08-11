الكشف عن النسخة الجديدة من كأس السوبر السعودي (صور)

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التصميم الجديد لكأس السوبر السعودي في الموسم الحالي.

وأوضح الاتحاد السعودي على حسابه في “تويتر” أن شركة “BETRONI G.D.E”، هي التي نفذت التصميم الجديد لكأس السوبر السعودي، وهي الشركة المكلفة بتنفيذ تصميم كأس العالم.

ويبلغ كأس السوبر السعودي بنسختها الجديدة 50 سم طولًا، بقاعدة دائرية كُتب عليها كأس السوبر السعودي 2018 على الإطار الدائري للقاعدة، مع جزء طولي مكون من جانبين بداخله كرة.

يشار على أن كأس السوبر للعام 2018 تقام في العاصمة البريطانية لندن، في 18 من الشهر الحالي، وتجمع ناديي الهلال والاتحاد.

يشارك الهلال في السوبر السعودي بالموسم الحالي، بقيادة المدرب البرتغالي الجديد جورجي جيسوس، بصفته بطلًا للدوري في الموسم الماضي 2017/2018.

في حين يشارك الاتحاد بقيادة المدير الفني السابق للهلال، الأرجنتيني رامون دياز.

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هل تتوقع أن رفوف الناديين تأهبت لكأس الهيئة العامة للرياضة؟

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ارتفاع الكأس يصل الى 50 سم! ????

ㅤ #الوعد_لندن pic.twitter.com/DDdg24FDfH — السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

الكأس يحكي قصة الرحلة الطويلة للحصول عليه. ????????

ويستلهم المصمم خطوطه من هذه القصة. pic.twitter.com/rWMSyU8hjE — السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) ١٠ أغسطس ٢٠١٨