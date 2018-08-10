تعيين نواف التمياط مسؤولًا عن برنامج الابتعاث الرياضي السعودي (صورة)

أصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية قراراً بتعيين نواف التمياط مسؤولاً عن برنامج الابتعاث الرياضي لكرة القدم للموهوبين ويحدد الدول التي سيتم الابتعاث لها.

وأصدرت الهيئة العامة لرياضة بيانًا قالت فيه إن: “هذا البرنامج يشمل اللاعبين من عمر 12 إلى 20 سنة، إضافة للمدربين والإداريين من السعوديين ومواليد المملكة”.

وأشارت الهيئة إلى أن الابتعاث سيكون إلى دول إنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا والبرازيل وسويسرا.

وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال حفل افتتاح الدوري السعودي للمحترفين.