نادي الهلال السعودي يستبعد عموري من قائمة البطولة العربية للأندية

أعلن نادي الهلال السعودي قائمته النهائية المشاركة في البطولة العربية للأندية، شهدت القائمة مفاجأة باستبعاد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” المنضم حديثًا لبطل الدوري السعودي.

وكشف الهلال أنه اعتمد القائمة، يوم الثلاثاء الماضي، بما يتوافق مع لائحة الاتحاد العربي لكرة القدم، التي تنص على أن إرسالها قبل 4 أيام من أول مباراة للفريق في البطولة.

وأعلن الهلال، الأربعاء، تعاقده مع عموري بعقد لموسم واحد بنظام الإعارة.

وقدّرت تقارير صحفية أن الصفقة تمت مقابل 60 مليون ريال سعودي (14 مليون يورو).

ويستضيف نادي الهلال منافسه الشباب العُماني، الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 من البطولة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وجاءت قائمة الهلال على النحو التالي: علي الحبسي، ومحمد الواكد، وعبدالله المعيوف، وعلي آل بليهي، وأحمد شراحيلي، وألبرتو بوتيا، ومحمد جحفلي، وحسن قادش، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، ومحمد البقعاوي، وعبدالله عطيف، وعبدالملك الخيبري، ومهند فلاتة، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، وكارلوس إدواردو، ومحمد الشلهوب، ونواف العابد، وسالم الدوسري، وأحمد أشرف، وعمر خربين، وأندري كاريلو، وفهد الرشيدي، ومختار فلاتة.

في سياق متصل اختار عموري حمل الرقم 21 مع الهلال، بعدما اشتهر مع العين الإماراتي بالرقم 10، الذي يرتديه لاعب الفريق السعودي المخضرم، محمد الشلهوب.