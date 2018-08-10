مدرب المنتخب التشيلي يحذّر لاعبه من الانضمام للنادي الأهلي السعودي

طلب الكولومبي رينالدو رويدا، المدير الفني للمنتخب التشيلي، لاعب المنتخب ونادي سان لورينزو الأرجنتيني، اللاعب باولو دياز بالتريث قبل الانضمام للدوري السعودي عبر بوابة النادي الأهلي.

ووجه المدرب الكولومبي الشهير نصيحة للاعب بالنظر للعروض الأخرى المقدمة إليه والتي من بينها أندية في المكسيك والبرازيل والأرجنتين.

وكانت تقارير قد ربطت اللاعب بالنادي الأهلي حيث قالت صحيفة “redgol” التشيلية إن عرض الأهلي للاعب يبلغ 7 ملايين دولار للحصول على بطاقته.

ويبلغ باولو دياز من العمر 24 عامًا وتمت عملية المفاوضات معه بتوصية من مدرب الفريق، الأرجنتيني بابلو غويدي الذي أشرف على اللاعب عندما عمل معه في سان لورينزو الأرجنتيني.