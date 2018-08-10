وسط حشد جماهيري كبير.. النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر السعودي يصل الرياض (فيديو وصور)

وصل المهاجم النيجيري أحمد موسى مدينة الرياض، الذي انضم لنادي النصر السعودي، فجر اليوم الجمعة، تمهيدًا لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير.

وكان في استقبال المهاجم النيجيري حشد جماهيري كبير من مشجعي نادي النصر.

وأعلن نادي النصر يوم الجمعة الماضي، تعاقده مع أحمد موسى بعقد مدته 4 أعوام، في صفقة قدّرت بـ 40 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يقدّم نادي النصر، مساء الجمعة، لاعبه الجديد للجماهير ووسائل الإعلام.

وأحمد موسى أغلى لاعب يتعاقد معه نادٍ سعودي.

ويبلغ أحمد موسى من العمر 25 عامًا، وسجل 15 هدفًا في 73 مباراة مع منتخب نيجيريا، بينها 4 أهداف في 7 مباريات في كأس العالم 2014 و2018.

وسجل أحمد موسى 9 أهداف وصنع 6 في 23 مباراة موسم 2016/2017 مع ليستر سيتي في جميع المسابقات

#فيديو_النصر ????||

وسط حضور جماهيري كبير .. النجم #العالمي أحمد موسى يصل إلى الرياضhttps://t.co/ab7YXdW0L0 pic.twitter.com/M0KuHHnnuF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

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صـور من وصول النجم #العالمي أحمد موسى pic.twitter.com/cSg0itnGlw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

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صـور من وصول النجم #العالمي أحمد موسى pic.twitter.com/bbgLkKjtxu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

وسط حضور جماهيري كبير .. النجم #العالمي أحمد موسى يصل إلى الرياض pic.twitter.com/tdsFwfVdhj — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٠ أغسطس ٢٠١٨