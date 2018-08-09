الوصل الإماراتي يطلب 25 مليون دولار من نادي النصر السعودي للاستغناء عن فابيو ليما

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع نظيرتها في الوصل الإماراتي؛ لاستقطاب اللاعب البرازيلي فابيو ليما.

وبحسب تلك المصادر، فإن إدارة الوصل طلبت نحو 25 مليون دولار للموافقة على بيع بطاقة اللاعب التي تمتلكها حتى عام 2021.

المصادر ذاتها كشفت عن أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال جارية؛ لأجل تخفيض المبلغ المطلوب ومن ثم الحصول على اللاعب الذي حل ثالثًا في ترتيب هدافي الدوري الإماراتي.

وضم النصر حتى الآن كلًا من البرازيليين يوفيني وبيتروس والبيروفي راموس والمغربي نور الدين مرابط والنيجيري أحمد موسى والحارس الأسترالي براد غونز.