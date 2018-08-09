رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع البرازيلي رومارينيو لاعب الجزيرة الإماراتي (فيديو)

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده رسميًا مع البرازيلي رومارينيو دا سيلفا مهاجم فريق الجزيرة الإماراتي، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووجد نادي في رومارينيو البديل المناسب للمهاجم التونسي أحمد العكايشي، وسيقوم النادي الجداوي بشراء عقد المهاجم البرازيلي من الجزيرة.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أهلا بالنمور”، مع نشر فيديو خاص بالترحيب باللاعب.

ويضم فريق الاتحاد في صفوفه 8 لاعبين أجانب، إلا أن الإدارة تقترب من فسخ عقدها مع التونسي الدولي أحمد العكايشي بعدما أبدى مدرب الفريق رامون دياز عدم اقتناعه به واستبعده من قائمة مباراة السوبر السعودي.

وكان رامون دياز قد استبعد العكايشي من قائمة الفريق التي اتجهت إلى إنجلترا لمواجهة الهلال في مباراة السوبر السعودي.