رسميًا.. عموري يوقّع عقود انضمامه إلى نادي الهلال السعودي (فيديو)

وقَّع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” لاعب العين، على عقود انضمامه إلى نادي الهلال السعودي بشكل رسمي لمدة موسم واحد.

وكان الهلال قد حسم صفقة التعاقد مع “عموري” على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث قدّرت التقارير أن الصفقة تمت مقابل 60 مليون ريال سعودي.

وبعد إتمام الصفقة مقابل 14 مليون يورو، دخل “عموري” التاريخ حيث أصبح ثاني أغلى لاعب معار لموسم واحد في التاريخ، بعد الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي أُعير من يوفنتوس إلى ميلان الإيطاليين قبل أسابيع، مقابل 18 مليون يورو.

وأصبح “عموري” (26 عامًا) أغلى لاعب في الخليج ينتقل من نادٍ إلى آخر، كما أكد وكيل أعماله أن العين حصل على 45 مليون ريال سعودي، فيما حصل اللاعب على 15 مليون ريال.