أبرز المشاهد في الاستقبال المهيب من جمهور نادي الهلال السعودي لـ”عموري” (فيديو)

فور الإعلان الرسمي عن وصول النجم عمر عبدالرحمن “عموري” إلى الرياض تمهيدًا لانضمامه رسميًا لصفوف نادي الهلال السعودي، تحركت جماهير غفيرة صوب المطار للتحضير لاستقبال لاعب العين الإماراتي في مشهد وصفه البعض بـ”المهيب”.

وما جعل المشهد أسطوريًا هو حضور الجمهور بهذا الكم الهائل، وكانت الساعة تقارب الرابعة فجرًا بتوقيت الممكلة، وأخذ الجمهور يردد اسم اللاعب فور خروجه من المطر ويهتف باسمه “عموري.. عموري”.

كما قامت الجماهير الهلالية بالسخرية من النصر السعودي وجمهوره بعدما تردد أن مسؤوليه دخلوا بقوة لتحويل دفة اللاعب إلى “العالمي” بل ردد البعض أن التوقيع تم رسميًا مع اللاعب.

وكان الهلال قد حسم صفقة التعاقد مع “عموري” على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث قدرت التقارير أن الصفقة تمت مقابل 60 مليون ريال سعودي، ليصبح صاحب الـ26 عامًا الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2016، أغلى لاعب في الخليج ينتقل من نادٍ لآخر.

#استقبال_اسطوري_لعموري للاسف جمهور الهلال تجاهل شخص قدم الكثير للهلال شخص من انقى البشر رجل نبيل جدآ لازم علينا ك هلاليين ان نقدم له الشكر ونطالب الادارة في تكريم هذا الرجل الذي في مقام اب لي ولكم الاستاذ فهد المديد يعمل من اجل الهلال للاسف مظلوم من الادارة والاعلام والجماهير pic.twitter.com/F6GZTIFpYQ — فيصل الربيعان (@Faisal86434) August 8, 2018