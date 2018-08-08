استقبال أسطوري لعموري من جماهير نادي الهلال السعودي (فيديو وصور)

نظم جمهور نادي الهلال السعودي استقبالًا حافلًا لنجم منتخب الإمارات والعين عمر عبد الرحمن “عموري”، إثر وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، فجر اليوم الأربعاء، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله لصفوف “الزعيم”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم وصول عموري في وقت مبكر، إلا أن المئات من جماهير نادي الهلال احتشدوا داخل المطار، لاستقباله، حيث من المقرر أن ينضم لصفوف “الزعيم” لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، قادمًا من العين.

وكشفت تقارير صحفية أن الصفقة شهدت العديد من التطورات الكبيرة في اللحظات الأخيرة، إذ قالت صحيفة “الرياضية” السعودية وفقًا لمصادرها الخاصة، إن خلافًا حادًا نشب بين عموري ومسؤولي الزعيم الإماراتي، تسبب في رفضه التجديد للعين، ودفعه للاتصال بمسؤولي الهلال، لإخبارهم بتوقيعه على العقود مجانًا دون حصول ناديه على أي مقابل مادي.

وقال الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه على “تويتر”: “إدارة العين وضعت عراقيل عدة أمام عرّض الهلال الذي أصر عليه عموري رافضًا التجديد للعين ما لم تكن الإعارة للهلال فقط”.

وأضاف: “عموري رفض لقاء مندوب النصر الذي تواجد البارحة في العين مصرًا على عرّض الهلال فقط”.

صور من وصول اللاعب عمر عبدالرحمن إلى الرياض ، تمهيداً لتوقيع عقد إنتقاله لنادي #الهلال#KSA_SPORTS pic.twitter.com/2DbzjYge2A — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 8, 2018

عقد النجم الإماراتي مع العين كان قد انتهى بنهاية الموسم الماضي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر منذ يناير الماضي، دون الرجوع لناديه.

يذكر أن النصر السعودي كان قد دخل في مفاوضات مع اللاعب أيضًا خلال الأيام الماضية، مقدمًا عرضًا تخطى مقابله المادي ما قدمه الهلال، ليضطر الأخير إلى رفع عرضه لكنه لم يتجاوز عرض العالمي، لتحكم في الأخير رغبة عموري في ارتداء القميص الأزرق وجهته المقبلة.

وعموري (26 عامًا) هو قائد نادي العين، وأحد أبرز لاعبي منتخب الإمارات ويحظى بشعبية هائلة في منطقة الخليج على وجه التحديد بسبب مهارته الفائقة.