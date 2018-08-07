مدرب نادي الهلال السعودي يختار 5 أجانب في قائمة البطولة العربية

كشفت تقارير صحفية عن اختيار خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، لـ5 لاعبين أجانب في القائمة التي ستخوض معه منافسات البطولة العربية.

وووقع اختيار المدرب على البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين والحارس العماني علي الحبسي، إضافة إلى الوافدين الجديدين، أندريه كاريللو وألبيرتو بوتيا.

وتنص قوانين البطولة العربية على مشاركة 5 لاعبين من غير المواطنين، لكل فريق، ضمن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ويفتتح الهلال مبارياته في البطولة، بلقاء الشباب العُماني في الرياض، يوم الثاني عشر من شهر أغسطس/آب الجاري.