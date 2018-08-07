الكشف عن موعد وصول عموري إلى الرياض لإتمام انتقاله لنادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موعد وصول عمر عبدالرحمن “عموري“، نجم العين الإماراتي، إلى السعودية تمهيدًا لإنهاء مفاوضات انتقاله لنادي الهلال.

وقال الإعلامي عبدالرحمن أباعود، عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الثلاثاء: “يصل عموري إلى الرياض في الساعة 2:25 فجرًا عبر الخطوط الإماراتية في الصالة رقم 1 حيث ينتظر أن يلتقي بإدارة نادي الهلال غدًا تمهيدًا لبحث أمر تمثيله للزعيم”.

وأتم نادي الهلال صفقة ضم “عموري”، مدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من العين.

يصل عموري إلى #الرياض في الساعة 2:25 فجرًا عبر الخطوط الإماراتية في الصالة رقم 1 حيث ينتظر أن يلتقي بإدارة نادي #الهلال غدًا تمهيداً لبحث أمر تمثيله للزعيم .. — عبدالرحمن أباعود (@A_Abaoud) August 7, 2018

ونشر وكيل اللاعب الإماراتي، يوسف غيث، صورة عبر تطبيق “سناب شات” كتب عليها: “مبروكين عموري هلالي” في إشارة إلى إتمام انتقال “عموري” إلى صفوف الهلال.

وكشفت تقارير أن صفقة اللاعب الإماراتي ستكون لمدة عام على سبيل الإعارة بقيمة 18 مليون ريال سعودي فقط.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن قيمة صفقة عموري قد تصل إلى 13 مليون يورو، وهو ما تم نفيه بشكل مؤكد.

يُذكر أن عموري قد لعب من قبل في ناشئي الهلال قبل أن يرحل لنادي العين الإماراتي ويصبح قائدًا له.