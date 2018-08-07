تركي آل الشيخ معلّقًا على فوز النادي الأهلي ضد المصري: مباراة كبيرة من نادي القرن

حرص تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وأحد مستثمري نادي بيراميدز، على التعليق على مباراة النادي الأهلي ضد المصري، والتي أُقيمت اليوم، في الدوري الممتاز.

وكتب “تركي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مباراة كبيرة من نادي القرن، بدأ الانسجام يظهر، والدوري نار”.

وهزّ ساليف كوليبالي، ووليد أزارو، الشباك مرة في كل شوط ليحقق الأهلي فوزه الأول في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز بتغلبه 2-صفر على المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء.

مباراة كبيرة من نادي القرن … ابتدى يبان الانسجام … الدوري نار Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Tuesday, August 7, 2018

وافتتح المدافع المالي كوليبالي طويل القامة التسجيل مبكرًا من ضربة رأس مستغلًا تمريرة التونسي علي معلول العرضية في الدقيقة 11.

واستغل المغربي أزارو، هداف الدوري في الموسم الماضي، خطأ دفاعيًا ليضاعف التقدم قبل 17 دقيقة على النهاية.

ورفع الأهلي، الذي تعادل 1-1 مع الإسماعيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع في الجولة الافتتاحية للمسابقة، رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين متساويًا في الصدارة مع الزمالك والداخلية.

وتوقف رصيد فريق المدرب حسام حسن عند ثلاث نقاط بعد فوزه على الجونة في الجولة الأولى.