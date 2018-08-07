فؤاد أنور يدعو السعوديين للتبرع بالدم لـ “خميس العويران” نجم نادي الهلال الأسبق

يدخل قائد المنتخب السعودي الأسبق خميس العويران، غرفة العمليات لإزالة ورم، في مستشفى مدينة الملك فهد الطبية.

ونشر فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي السابق صورة قال فيها: “سيتم اليوم إجراء عملية إزالة ورم للاعب الهلال والمنتخب الأسبق خميس العويران في مدينة الملك فهد الطبية ويحتاج الى تبرع بالدم”.

وأضاف: “كما أسعدنا هذا اللاعب في السابق يحتاج وقفتكم اليوم رقم الملف ٤٣٩٠٢٣٤٥٥”.

سيتم اليوم اجراء عملية ازالة ورم للاعب الهلال والمنتخب الأسبق خميس العويران في مدينة الملك فهد الطبيه ويحتاج الى تبرع بالدم

كما اسعدنا هذا الاعب في السابق يحتاج وقفتكم اليوم رقم الملف ٤٣٩٠٢٣٤٥٥

ارجو نشرها في جميع القروبات ولكم الاجر pic.twitter.com/ufnuI789Yi — فؤاد انور (@FuadAnwar06) ٧ أغسطس ٢٠١٨

كان العويران أعلن في وقت سابق، أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد وجّه بعلاجه، إثر الوعكة الصحية التي تعرَّض لها.

ولعب خميس العويران البالغ من العمر 44 سنة لفريق الهلال من 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد، من 2001 إلى 2007، كما لعب للمنتخب السعودي بين عامي 1994 و2004، حتى اعتزاله دوليًّا، ثم اعتزل الكرة بعد نهاية عقده مع الاتحاد.