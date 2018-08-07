تعرف على سبب إبعاد مؤيد اللافي عن معسكر نادي الشباب السعودي

كشف مسؤول بنادي الشباب السعودي كواليس إبعاد الليبي مؤيد اللافي، لاعب الفريق الأول، عن المعسكر الإعدادي في سلوفينيا.

وقال المسؤول بحسب ما نشرت صحيفة الاقتصادية إن اللافي ارتكب العديد من المخالفات منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأوضح: “لم يصل في الوقت المناسب مدعيًا وجود صعوبات في العودة إلى الرياض بسبب الظروف الأمنية المعقّدة في بلاده، إلا أن الشبابيين فوجئوا بظهوره في روسيا لمتابعة مونديال 2018، فضلًا عن أن سفره إلى موسكو يعني أن حجته في صعوبة إجراءات السفر إلى الرياض غير صحيحة”.

وأضاف: “إدارة الشباب لن تتخذ أي قرار إداري قبل تزويدها بتقرير فني سيتم رفعه من قبل المدرب الروماني سوموديكا”.

وكان رياض اللافي، وكيل اللاعب أكد أن الشباب عاقبه بإبعاده عن المعسكر، إذ قال في تصريحات للصحيفة: “عدم الرغبة في استمراره تستوجب دفع الشرط الجزائي وقدره 500 ألف دولار”.

وشدد وكيله على أن ظهوره الشهر المقبل مع المنتخب الليبي في مباراتي جنوب أفريقيا، ونيجيريا، سيكشف للشبابيين حقيقة مستواه الفني.