سامي الجابر يكشف تطورات سعي نادي الهلال السعودي للتعاقد مع عموري (فيديو)

كشف سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي مستجدات سعي ناديه للتعاقد مع النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال الجابر: أكيد أننا نود كسب لاعب كبير مثل عموري، وما يطمئننا أن اللاعب يريد اللعب لنادي الهلال، وهذا شيء يشكر عليه، ويكشف العلاقة بين جمهور الهلال وعموري”.

وأضاف الجابر: “نحن نتمنى أن نمتلك لاعبًا كعموري وأحد أهم اللاعبين في آسيا، وقريبًا سيكون الحسم”.

وكشفت قناة ” بيراميدز” أن الهلال تعاقد مع عموري بعقد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة مقابل 60 مليون ريال سعودي.

#فيديو|

سامي الجابر رئيس #الهلال: لم نوقع مع عموري.. والمريح في الموضوع أن اللاعب رغبته في الهلال.. pic.twitter.com/jFjclCwCkm — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) ٦ أغسطس ٢٠١٨

في سياق ذي صلة، كشفت إذاعة “يو أف أم” السعودية أن إدارة الهلال تلقت بالفعل عرضين لبيع المحترف المغربي اللاعب أشرف بن شرقي.

وقالت الإذاعة إن العرضين من الوحدة الإماراتي والأهلي المصري وإن إدارة الهلال تنوي إعارة اللاعب فقط دون بيع عقده.

وكانت مصادر قريبة من إدارة الهلال قد كشفت عن أن النية تتجه لاستبعاد اللاعب مع الإبقاء على الفنزويلي جيلمين ريفاس حال فشل التعاقد مع مهاجم جديد.

وكان بنشرقي قد انضم للهلال مقابل نحو 5 ملايين دولار في الميركاتو الشتوي الماضي بيد أنه لم يقدم ما يشفع له عند الهلاليين.

ويسعى الهلال للتعاقد مع الفرنسي بافيتيمبي غوميس مهاجم غالاتا سراي التركي كما يضع الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم بشكتاش كبديل حال فشل التعاقد مع اللاعب الفرنسي.