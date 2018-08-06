مجلس جمهور نادي الهلال السعودي يدشن شعاره الجديد (صورة)

دشّن مجلس جمهور نادي الهلال السعودي شعاره الجديد، وكشفه الإثنين في تقديم حامل لقب الدوري السعودي لاعبيه الجدد، ومدربه الجديد خورخي جيسوس.

والشعار الجديد عبارة عن صورة تجريدية مستوحاة من سمكة قرش تقفز خارج الماء.

وأوضح الهلال عبر حسابه في موقع “تويتر” أن الشعار الجديد يوفر عنصر الحركة، ما يعكس مفهوم الخروج عن المألوف والمبادرة والتقدم والهجوم والمواجهة.

وقدّم نادي الهلال صفقاته الجديدة ومدربه البرتغالي خورخي جيسوس، وسط ترقب حول إعلان التعاقد مع النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري).

والهلال هو بطل الدوري السعودي في الموسمين الأخيرين، ويستهل حملة الدفاع عن لقبه عندما يلاقي الفيحاء يوم 31 أغسطس الحالي.