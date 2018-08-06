البرازيلي جوناس إلى نادي الهلال السعودي براتب شهري ضخم

تتواصل حرب الصفقات بين ناديي الهلال والنصر في الكرة السعودية إذ يعد اللاعبان عموري لاعب العين وغوناس لاعب بنفيكا هما محور الصراع بين الناديين.

وقالت صحيفة “أبولا” البرتغالية الشهيرة، إن وجهة اللاعب جوناس ستتغير لنادي الهلال، بعد تدخلات حالت دون تقديم النصر لعرض النادي الأكبر.

وقال الإعلامي البرازيلي ديوغو أوليفيير إن جوناس لنادي الهلال، وسيحصل على راتب شهري ضخم يبلغ مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل أكثر من نصف مليون دولار، (نحو 6 ملايين دولار سنويًا).

وكانت مصادر قريبة من إدارة النصر قد ذكرت أن اللاعب جوناس ليس الهدف الهجومي الأول للعالمي، وأن الإدارة تفاوض مهاجمًا فويًا واقتربت من الحصول على توقيعه.