الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينفي تدخله لحسم صفقة عموري لنادي الهلال السعودي

نفى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الرئيس الأسبق لنادي الهلال السعودي، الأنباء التي أشارت إلى تدخله لحسم صفقة انتقال عمر عبدالرحمن “عموري“، لاعب العين الإماراتي إلى “الزعيم”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بن مساعد عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الإثنين، معلقًا على خبر يتم تداوله عن تدخله لحسم الصفقة لصالح الهلال: “غير صحيح .. علاقتي بالهلال علاقة مشجع يحب ناديه ليس أكثر من ذلك.. والنادي له مسؤولون أكْفاء يتولون أموره”.

واشتعلت صفقة عموري بين ناديي النصر والهلال السعوديين، الساعيين إلى ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويتنافس الناديان السعوديان على الظفر بخدمات صانع ألعاب العين الإماراتي، ويزيد كل منهما قيمة اللاعب بعرض جديد، في الصفقة المتوقع أن تصل إلى نحو 40 مليون ريال سعودي.

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غير صحيح .. علاقتي بالهلال علاقة مشجع يحب ناديه ليس أكثر من ذلك.. والنادي له مسؤولين أكفاء يتولون أموره — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) August 6, 2018

وكان اللاعب صاحب الـ57 مباراة دولية مع منتخب الإمارات، قاب قوسين أو أدنى من الهلال، قبل أن يتقدم النصر بعرض جديد أعلى قيمة.

وفي وقت سابق، حسم العين أمره بالموافقة على انتقال عموري للدوري السعودي، بناء على رغبة اللاعب الذي يريد خوض تجربة جديدة خارج الإمارات.

وكان عموري (26 عامًا) قد جدد عقده مع العين لمدة 3 مواسم، على أن يقضي الموسم المقبل معارًا لأحد أندية الدوري السعودي.