تقارير.. نادي الهلال السعودي يرسل خطابًا رسميًا إلى العين الإماراتي لضم “عموري”

كشف تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الهلال السعودي مع نظيره العين الإماراتي لضم عمر عبدالرحمن “عموري” لصفوف “الزعيم” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمًا ذكرته صحيفة “الرياضية”، وفقًا لمصادر رسمية، فإن إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر أرسلت قبل قليل عرضًا رسميًا مكتوبًا لنظيرتها في العين الإماراتي بطلب من الأخيرة بعد أن كان العرض الهلالي شفهيًا، بشأن استعارة اللاعب عمر عبدالرحمن.

وأبانت المصادر ذاتها، أن المفاوضات سارت أخيرًا بشكل إيجابي للهلاليين، بعد شد وجذب خلال الساعات الأخيرة الماضية، عقب تقديم نادي النصر “المنافس التقليدي للهلال” عرضًا لكسب خدمات اللاعب.

وكان النصر قد قدَّم عرضه قبل ثلاثة أيام، بزيادة عن العرض الهلالي الشفهي بخمسة ملايين، ما دعا الهلال لرفع عرضه في الخطاب الرسمي.

ويبدو مسار الصفقة معقدًا، وتشوبه ضبابية كبيرة، بعد أن عاد النصر لرفع عرضه أيضًا بما يزيد على عرض الهلال.

من جانبه، قال غانم الهاجري، رئيس شركة نادي العين الإماراتي، خلال تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”:”هناك عروض عديدة وجدية للاعب عمر عبدالرحمن، والنادي الذي يقنعه ويقدم عرضًا مجزيًا للعين سيكسب الصفقة”.

وأضاف:”هدف العين ليس الدخول في مساومة، وسيتم عرض ذلك على اللجنة المعنية، واتخاذ القرار المناسب، ومن ثم إصدار بيان يوضح فيه النادي الذي سينتقل إليه عموري”.

وفرض عموري، نفسه على الميركاتو الصيفي في أواخر أيامه، بين الأندية السعودية، بعد أن توصل مع ناديه لاتفاق لتجديد عقده.

واشترط عموري الخروج على سبيل الإعارة لمدة عام، للموافقة على تجديد عقده مع العين الإماراتي، وهو ما وافق عليه المسؤولون.

وكشفت مصادر متعددة عن اقتراب اللاعب الإماراتي من الانضمام لنادي النصر.

وأجمعت تلك المصادر على أن الإدارة النصراوية أتمت اتفاقها مع اللاعب، وأن المتبقي فقط هو توقيع اللاعب المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة.

فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن تدخلات في اللحظة الأخيرة أبقت على مفاوضات عموري مع نادي الهلال.