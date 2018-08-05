ياسر القحطاني يكشف تفاصيل جديدة عن حفل اعتزاله (فيديو)

كشف ياسر القحطاني، نجم نادي الهلال السعودي السابق والذي أعلن اعتزاله مؤخرًا، تفاصيل جيددة عن حفل اعتزاله المزمع إقامته قريبًا.

وقال القحطاني في حواره مع الإعلامي بدر صالح عبر قناته الخاصة على “اليوتيوب”: “تركيزي الآن على حفل الاعتزال والحفل لن يكون عاديًا بل استثنائي وأريد الناس لا تحضر وتصفق فقط ولكن من خلال الحفل سأصرح للجمهور عن مستقبلي، وسيتواجد به الإيطالي فرانشيسكو توتي، نجم روما السابق، وهو لاعب أحبه جدًا”.

وأضاف: “فيه أكاديمية أعمل على إنشائها لإخراج مهاجمين فقط للكرة السعودية وهو أمر صعب ولم يحدث من قبل وهو هذا التحدي”.

كما أوضح أن كلمة “أسطورة” خرافة ولا يوجد لاعب خرافي، مستنكرًا إطلاق “أسطورة كرة القدم” عليه .

وأبدى القحطاني إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلًا: “علينا ألا نضع على اللاعب ضغوطًا لا يتحملها، لا تنتقي متى يكون لاعب وأوقات أخرى تقلب عليه الطاولة، وأنت تتحدث عن شخص يدخل كل البيوت ويؤثر على الجنسين سواء ذكر أو أنثى ولو لم تظهر بشكل إيجابي سيؤثر على محبيه وليس على مستواه فقط، محمد صلاح أكثر من لاعب واجتهد بشدة”.

القحطاني، الذي علّق حذاءه مؤخرًا كشف عن مشاركة نادي برشلونة في مهرجان اعتزاله خلال اللقاء الذي سيقام على ملعب الملك سعود ديسمبر المقبل.

وكان القحطاني أكد أن اللقاء سيكون بدعم معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وقال القحطاني: “مباراة اعتزالي في ديسمبر والكل يعرف.. ولكن الحصري أنها ستكون ضد برشلونة، الخيارات كانت برشلونة أو ريال مدريد، لكن إن شاء الله برشلونة”.

وكان آل الشيخ قد أفاد مؤخرًا بتكفله بمباراة اعتزال ياسر القحطاني بعد أن وضع حدًا لمسيرته في ملاعب كرة القدم.

فريق القادسية كان أولى محطات القحطاني في المستديرة التي انطلقت عام 2000 واستمر معهم حتى 2005 وذلك قبل ان تنطلق نجوميته مع الهلال خلال 12 عامًا قضاها محققًا الألقاب والبطولات المحلية.