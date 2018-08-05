الكشف عن الشكل الجديد لكأس السوبر السعودي (فيديو)

أزاح حساب مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة السعودية، يوم الأحد، الستار عن مقطع فيديو بالشكل والتصميم الجديد للكأس التي يتنافس عليها بطلا الدوري السعودي وكأس الملك للموسم الماضي.

وكان تصميم الكأس الجديد بشكل أصغر من الذي سبقه، ومن المقرر أن تقام المباراة، التي تجمع بين بين فريقي الهلال والاتحاد، في 18 أغسطس على ملعب “لوفتوس رود” الخاص بنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي بلندن.

وأوضح الفيديو الخطوة الأول في صناعة الكأس وهي تصميم الشكل ثم خطوات التنفيذ باستخدام المعدن وإضافة الألوان الزاهية عليه حتى الانتهاء منها بأفضل صناعة تليق بالبطولة الكروية.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة كأس السوبر السعودي الجديدة، كالتالي؛ الفئة الذهبية 50 جنيهًا استرلينيًّا، الفئة الفضية 35 جنيهًا استرلينيًّا، الفئة البرونزية 15 جنيهًا استرلينيًّا.

ويشارك الهلال في المباراة بصفته بطل الدوري، والاتحاد بصفته بطل الكأس، في المباراة التي ستقام في لندن الشهر المقبل.