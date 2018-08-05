صفقة “عموري” تشعل سجالًا حادًا بين جمهوري الهلال والنصر على “تويتر”

اشتعلت الأجواء بين جمهوري النصر والهلال السعوديين، بعدما دخلت صفقة عمر عبدالرحمن “عموري“، لاعب العين الإماراتي منعطفًا جديدًا.

ودشنت جماهير “الزعيم” هاشتاغًا غاضبًا في الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت عنوان “#الهلال_أكبر_من_عموري_وأي_لاعب”.

وجاء الهاشتاغ بسبب ما ذكرته بعض التقارير عن مغالاة اللاعب الإماراتي في طلباته المالية، بينما ذكرت مصادر أخرى أن نادي النصر دخل على خط المفاوضات مع اللاعب بعرض مغرٍ ومفاجئ.

ففي الوقت الذي كان يستعد فيه العين والهلال لوضع اللمسات النهائية على الصفقة، أعاد تدخل النصر، الموضوع برمته إلى بداية جديدة وغير متوقعة.

تقارير أكدت أن نادي العين جدد عقد عموري، قبل الموافقة المبدئية على إعارته إلى نادي الهلال مقابل 24 مليون درهم، بينما اشترطت على الهلال تسديد هذه القيمة بالإضافة إلى حصة اللاعب وقدرها 6 ملايين درهم.

وقالت التقارير إن النصر قدم عرضًا بـ20 مليون درهم، بالإضافة إلى راتب اللاعب لمدة سنة كاملة، وهو ما يفوق عرض الهلال.

ومن المقرر أن تحسم إدارة العين الصفقة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتصدر الهاشتاغ الترند السعودي، اليوم الأحد،، حيث اشتعل بالسجالات بين جماهير الناديين.

وقال عبود الغامدي: “لتوضيح الأمر عمر عبدالرحمن لم يساوم الهلال ولم يخلف في كلمته، إدارة العين هي من رفعت السعر بعد عرض النصر الخيالي”.

#الهلال_اكبر_من_عموري_واي_لاعب لتوضيح : عمر عبدالرحمن لم يساوم الهلال ولم يخلف في كلمته ادارة العين هي من رفعت سعر بعد عرض النصر الخيالي لاتتظلمون الولد تراه استغنى عن انه يلعب بكاس العالم عشانكم واستغنى عن عرض اجزملك ان مافي لاعب بعالم يوصله هذا العرض ومايوافق

لكن عموري رفض pic.twitter.com/ZvzFV2pcmn — عبود الغامدي (@aboodi_n24) August 5, 2018

فيما قال مغرد آخر: “أنا هلالي وأقولها بكل صدق.. النصر جاب لاعبين مبدعين على مستوى عال.. والهلال إلى الآن ما شفنا لاعب معروف”.

انا هلالي واقولها بكل صدق..

النصر جاب لاعبين مبدعين ع مستوى عالي..

والهلال الي الان ماشفنا لاعب معروف.. ابي اوصل المعلومة..

النصر مهما جمع افضل الاعبين يبقى يلقم بالخمسة والاربعه..????✋????

ليه يافقرواي تحسب بامدح ناديك تخسى????????????

#الهلال_اكبر_من_عموري_واي_لاعب — ظ،الششهراني???????? (@51wIt) August 5, 2018

وقال المغرد عبدالمجيد: “عموري لاعب كبير ولكن الهلال لايقف على لاعب محدد، فمبلغ عموري الكبير سواء أخذه الهلال أو النصر هي خسارة كبيرة لذلك ياليت النصر يأخذه ويجينا الأفضل بإذن لله، أما بالنسبة لنادي النصر فإحساسهم بالنقص جعلهم يركضون خلف الهلال”.

#الهلال_اكبر_من_عموري_واي_لاعب

عموري لاعب كبير ولكن الهلال لايقف على لاعب محدد فمبلغ عموري الكبير سواء اخذه الهلال او النصر هي خسارة كبيرة لذالك ياليت النصر ياخذه ويجينا الافضل بإذن لله

اما بنسبة لنادي النصر فأحساسهم بالنقص جعلهم يركضون خلف الهلال — عبدالمجيد (@Ab00dmajd) August 5, 2018

لاعب مايستاهل كل هالصجه والمزايدات .. لاعب عادي جداااا لو فيه خير كان أهّل منتخب بلده لكأس العالم #الهلال_اكبر_من_عموري_واي_لاعب — محمد (@ZuZxvEDp4CVbi7l) August 5, 2018

#الهلال_اكبر_من_عموري_واي_لاعب من قبل يتأسس سيدني والهلال يفاوض عموري ???????????????? سيدني تاسس ودعس الطواقي وراح للعالميه ورجع هبط للدرجه الاولى واحتمال يتقفل النادي والهلال لسى باقي يفاوض عموري ???????????? — ياسر الشهري (@Alnassr1122m) August 5, 2018

بعد صفقه أحمد موسى الكل تغنى بعموري وعموري افضل الحين قلبوا عليه

مالهم خاتمه.

الحمد لله علىً نعمه ال ???????????????? #الهلال_اكبر_من_عموري_واي_لاعب — غازي العتيبي (@ghazi1404) August 5, 2018