صفقة “عموري” تشعل سجالًا حادًا بين جمهوري الهلال والنصر على “تويتر”

صفقة “عموري” تشعل سجالًا حادًا بين جمهوري الهلال والنصر على “تويتر”

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

اشتعلت الأجواء بين جمهوري النصر والهلال السعوديين، بعدما دخلت صفقة عمر عبدالرحمن “عموري“، لاعب العين الإماراتي منعطفًا جديدًا.

ودشنت جماهير “الزعيم” هاشتاغًا غاضبًا في الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت عنوان “#الهلال_أكبر_من_عموري_وأي_لاعب”.

وجاء الهاشتاغ بسبب ما ذكرته بعض التقارير عن مغالاة اللاعب الإماراتي في طلباته المالية، بينما ذكرت مصادر أخرى أن نادي النصر دخل على خط المفاوضات مع اللاعب بعرض مغرٍ ومفاجئ.

ففي الوقت الذي كان يستعد فيه العين والهلال لوضع اللمسات النهائية على الصفقة، أعاد تدخل النصر، الموضوع برمته إلى بداية جديدة وغير متوقعة.

تقارير أكدت أن نادي العين جدد عقد عموري، قبل الموافقة المبدئية على إعارته إلى نادي الهلال مقابل 24 مليون درهم، بينما اشترطت على الهلال تسديد هذه القيمة بالإضافة إلى حصة اللاعب وقدرها 6 ملايين درهم.

وقالت التقارير إن النصر قدم عرضًا بـ20 مليون درهم، بالإضافة إلى راتب اللاعب لمدة سنة كاملة، وهو ما يفوق عرض الهلال.

ومن المقرر أن تحسم إدارة العين الصفقة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتصدر الهاشتاغ الترند السعودي، اليوم الأحد،، حيث اشتعل بالسجالات بين جماهير الناديين.

وقال عبود الغامدي: “لتوضيح الأمر عمر عبدالرحمن لم يساوم الهلال ولم يخلف في كلمته، إدارة العين هي من رفعت السعر بعد عرض النصر الخيالي”.

فيما قال مغرد آخر: “أنا هلالي وأقولها بكل صدق.. النصر جاب لاعبين مبدعين على مستوى عال.. والهلال إلى الآن ما شفنا لاعب معروف”.

وقال المغرد عبدالمجيد: “عموري لاعب كبير ولكن الهلال لايقف على لاعب محدد، فمبلغ عموري الكبير سواء أخذه الهلال أو النصر هي خسارة كبيرة لذلك ياليت النصر يأخذه ويجينا الأفضل بإذن لله، أما بالنسبة لنادي النصر فإحساسهم بالنقص جعلهم يركضون خلف الهلال”.

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