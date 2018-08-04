مدرب الفئات السنية في نادي النصر: سأعمل ليصبح “العالمي” هو “بنفيكا” السعودية 

وعد هيلدر كريستوفاو، مدير الفئات السنية في نادي النصر السعودي، أن يكون “العالمي” هو بنفيكا السعودية، إذ سيكون النادي الأفضل والأقوى في الدوري السعودي.

وقال المدير الجديد في تصريحات لصحيفة “Abola” البرتغالية: “النصر نادٍ عملاق وكبير جداً.. إدارتهم لديها طموح كبير ورؤية لمستقبل”.

وأضاف: “يريد مسؤولو النادي أن يكون فريقهم هو الأكبر والأفضل في المملكة العربية السعودية.. سأكون جزءًا لا يتجزأ من هذا المشروع ..أتمنى ان أترك بصماتي معهم، كما فعلت في بنفيكا في السنوات الخمس الماضية”.

وبدأ كريستوفاو، مدرب فريق بنفيكا B، مهامه الرسمية للإشراف على الفئات السنية بنادي النصر السعودي.

والتقى كريستوفاو بمسؤولي الفئات السنية بالنادي العاصمي، ووضع خطة العمل المناسبة للموسم الكروي المقبل 2018-2019.

ويملك كريستوفاو سجلًا تاريخيًا مميزًا مع عدد من الأندية البرتغالية، والإشراف على أندية أوروبية أخرى.

‏وسبق للمدرب البرتغالي الإشراف على تطور عدد من النجوم على مستوى العالم، منهم ‏جيديس لاعب فالنسيا، وليندلوف لاعب مانشستر يونايتد، ونيلسون سيميدو وأندريه جوميز لاعبا برشلونة، وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

وتحرص إدارة النصر على تطوير الفئات السنية في النادي لاكتشاف المواهب الجديدة التي ستخدم “العالمي” بشكل خاص، والكرة السعودية بشكل عام.

يذكر أن الإدارة النصراوية برئاسة سعود آل سويلم، نالت استحسان الجماهير نظرًا للعمل الكبير الذي تقوم به الإدارة والتعاقدات الرائعة، التي كان آخرها المهاجم النيجيري أحمد موسى.