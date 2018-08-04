البرازيلي جوناس يوافق على الانتقال إلى نادي النصر السعودي (صورة)

اقترب نادي النصر السعودي من التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناس جونالفيز أوليفيرا، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة “أبولا” البرتغالية، فإن جوناس قرر الموافقة على عرض نادي النصر، وسينتقل إليه قريبًا.

وأضافت الصحيفة أن جوناس أبلغ رئيس بنفيكا، لويس فيليبي فييرا، بأن مشاكل أسفل الظهر تؤثر على قدراته البدنية، وهو ما لا يسمح له باللعب في بطولة تنافسية كبيرة، إضافة إلى أن عرض نادي النصر مغرٍ له.

وأوضحت الصحيفة أن بنفيكا سيحصل على مبلغ 5 ملايين يورو، وأن مدة العقد ستكون لموسم واحد.

وشارك جوناس البالغ من العمر 34 عامًا في 41 مباراة مع بنفيكا، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 6 أخرى.

ولم تكشف الصحيفة عن الراتب الذي سيتقاضاه جوناس من النصر، لكن تقارير سابقة تحدثت عن مليوني يورو.