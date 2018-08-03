الكشف الطبي يُسقط البرازيلي صوماليا من حسابات نادي الشباب السعودي

ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الشباب السعودي، قررت فتح ملف اللاعبين الأجانب من جديد بشكل عاجل؛ بعد سقوط البرازيلي ويرجيتون دو روساريو “صوماليا”، في الفحوصات الطبية، قبل توقيع العقد النهائي.

وأكمل الشباب، الذي يقيم معسكرًا في سلوفينيا، عقد اللاعبين الأجانب، قبل نحو أسبوع، بالتعاقد مع اللاعب الثامن، آرثر كيكي.

لكن تقارير تحدثت عن سقوط البرازيلي صوماليا؛ وهو الأمر الذي أجبر إدارة الشباب للبحث عن بديل لصوماليا، الذي فشل في تجاوز الكشف الطبي.

وأجرى الشباب فحصًا طبيًا لجميع لاعبي الفريق الحاليين والجدد؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2018/2019.