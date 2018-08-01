مباراة الاتحاد السعودي والفجيرة الإماراتي.. حكم الراية يثير السخرية بسبب وزنه الزائد (فيديو وصور)

مباراة الاتحاد السعودي والفجيرة الإماراتي.. حكم الراية يثير السخرية بسبب وزنه الزائد (فيديو وصور)

#إرم_سبورت

أثار حكم مباراة نادي الاتحاد السعودي والفجيرة الإماراتي الودية، السخرية بسبب وزنه الزائد الذي ظهر به خلال أحداث اللقاء.

وانتقد رواد مواقع التواصل الوزن الزائد لحكم المباراة، والذي ظهر بمظهر غير رياضي على الإطلاق.

ويواجه فريق الاتحاد اليوم الأربعاء، فريق الفجيرة الإماراتي في ثالث تجاربه الودية والأخيرة بمعسكره الخارجي المقام في النمسا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان الاتحاد قد خاض مواجهتين وديتين بمعسكره في النمسا التقى خلالها كركا السلوفيني في أولى تجاربه الودية وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، بينما تغلب على الوحدة الإماراتي في ثاني مواجهاته الودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويختتم فريق الاتحاد معسكره في النمسا الأحد المقبل، ويبدأ لمواجهة السوبر أمام الهلال على ملعب نادي كوينز بارك رينجرز على كأس الهيئة العامة للرياضة 18 أغسطس (آب) المقبل.

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