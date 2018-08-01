النيجيري أحمد موسى يفتح باب الأمل مرة أخرى أمام نادي النصر السعودي

عاد نادي النصر السعودي لفتح المفاوضات مع المهاجم النيجيري أحمد موسى، مهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي؛ للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توقفت المفاوضات خلال الفترة السابقة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب أكد للمقربين منه رغبته في الانتقال إلى نادي النصر السعودي، رغم تمسك رئيس نادي ليستر به.

وأشارت تلك التقارير إلى أن رئيس ليستر يبحث عن رفع قيمة العرض المطروح في حالة إتمام الصفقة.

وقدّم اللاعب النيجيري مستويات ممتازة مع المنتخب النيجيري خلال كأس العالم الأخيرة، رغم خروج نسور نيجيريا من الدور الأول في مجموعة تضم كرواتيا والأرجنتين وأيسلندا.