رسميًا.. نادي النصر السعودي يضم الحارس الأسترالي براد جونز

أبرم نادي النصر السعودي رسميًا تعاقدًا مع الحارس الأسترالي براد جونز، البالغ 36 عامًا، قادمًا من فريق فينورد الهولندي.

وكشف النصر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أنهت إدارة نادي النصر إجراءات انتقال حارس مرمى المنتخب الأسترالي ونادي فينورد الهولندي براد جونز، إذ تم التوقيع معه لمدة سنتين”.

رسمياً ..

أنهت إدارة نادي #النصر إجراءات انتقال حارس مرمى المنتخب الأسترالي ونادي فينورد الهولندي براد جونز ، حيث تم التوقيع معه لمدة سنتين . pic.twitter.com/hWwGigTpdM — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2018

وخضع جونز للفحص الطبي في معسكر النصر المقام حاليًا في أوروبا، بعدما حصل على إذن من ناديه الهولندي بالرحيل لصفوف الفريق.

وبذلك يصبح جونز أول حارس مرمى أجنبي يحمي عرين النصر طوال تاريخه.

Brad Jones ???????? .. ✅ pic.twitter.com/ebeiZB7Zay — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2018

وخاض الحارس البالغ من العمر 36 عامًا، 31 لقاء مع فريقه فينورد، خلال الموسم الماضي.