رسميًا.. نادي النصر السعودي يضم الحارس الأسترالي براد جونز

رسميًا.. نادي النصر السعودي يضم الحارس الأسترالي براد جونز

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أبرم نادي النصر السعودي رسميًا تعاقدًا مع الحارس الأسترالي براد جونز، البالغ 36 عامًا، قادمًا من فريق فينورد الهولندي.

وكشف النصر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أنهت إدارة نادي النصر إجراءات انتقال حارس مرمى المنتخب الأسترالي ونادي فينورد الهولندي براد جونز، إذ تم التوقيع معه لمدة سنتين”.

وخضع جونز للفحص الطبي في معسكر النصر المقام حاليًا في أوروبا، بعدما حصل على إذن من ناديه الهولندي بالرحيل لصفوف الفريق.

وبذلك يصبح جونز أول حارس مرمى أجنبي يحمي عرين النصر طوال تاريخه.

وخاض الحارس البالغ من العمر 36 عامًا، 31 لقاء مع فريقه فينورد، خلال الموسم الماضي.

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