صحيفة هولندية: الحارس الأسترالي براد جونز خضع للفحص الطبي مع نادي النصر السعودي

كشفت صحيفة “fr12” الهولندية عن أن الأسترالي براد جونز حارس مرمى فريق فينورد الهولندي قد اتفق مع إدارة نادي النصر السعودي على تمثيل الفريق الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن الحارس الذي شارك مع منتخب أستراليا في كأس العالم الأخيرة في روسيا قد خضع للفحص الطبي في معسكر النصر المقام في أوروبا حاليًا.

وتابعت الصحيفة حديثها أن جونز بالفعل حصل على إذن من ناديه الهولندي بالرحيل عن صفوف الفريق على الرغم من استمرار تعاقده مع ناديه للموسم القادم.

الجدير بالذكر أن الحارس يبلغ من العمر 36 عامًا وشارك مع فينورد في 31 مباراة بصورة أساسية الموسم الماضي.