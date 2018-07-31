الاتحاد السعودي يعدل أسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد

قرّر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل أسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي يجمع فريقي الهلال والاتحاد على ملعب كوينز بارك رنجرز في لندن يوم السبت الـ18 من أغسطس 2018.

وأكد الاتحاد السعودي في بيان استشعاره الكامل بضرورة أن تكون أسعار التذاكر في متناول الجماهير، التي تعد شريكًا رئيسًَا لنجاح مباراة السوبر، والمسابقات الكروية كافة.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، انتقد ارتقاع اسعار التذاكر.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي “الفئة الذهبية 50 جنيهًا إسترلينيًا، الفئة الفضية 35 جنيهًا إسترلينيًا، الفئة البرونزية 15 جنيهًا إسترلينيًا”.

كما تم إيقاف شراء التذاكر في الموقع للعمل على تعديل الأسعار بما يتوافق مع التسعيرات الجديدة، على أن تتم إعادة عملية البيع غدًا الأربعاء عند الساعة 12 مساءً بالتوقيت السعودي، علمًا أنه ستتم إعادة مبلغ الفارق النقدي لحسابات الأشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر في الأيام الماضية بالأسعار قبل التعديل، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن شراء التذاكر سيكون متاحًا عبر موقع نادي كوينز بارك ريجرز.