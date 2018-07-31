القادسية يخطف الحارس الأسترالي جاك دونكان من نادي النصر السعودي

أعلن نادي القادسية السعودي رسميًا التعاقد مع الحارس الأسترالي جاك دونكان، بعدما ارتبط اسم اللاعب بنادي النصر السعودي خلال الساعات الأخيرة.

وتوصل النصر لاتفاق مع اللاعب، قبل أن ينهي القادسية الصفقة سريعًا.

Welcome Jack Duncan ❤???? pic.twitter.com/UGmmfgqaHh — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) July 31, 2018

وقال القادسية إن الصفقة تمت بدعم من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية.

ويبحث نادي النصر السعودي عن حارس مرمى أجنبي ورأس حربة مميز أجنبي أيضًا، لحسم ملف أجانب الفريق تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتلقت إدارة النادي انتقادات حادة بسبب تأخرها في حسم صفقات الموسم الجديد.