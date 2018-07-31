القادسية يخطف الحارس الأسترالي جاك دونكان من نادي النصر السعودي

القادسية يخطف الحارس الأسترالي جاك دونكان من نادي النصر السعودي

#إرم_سبورت

المصدر: إرم نيوز

أعلن نادي القادسية السعودي رسميًا التعاقد مع الحارس الأسترالي جاك دونكان، بعدما ارتبط اسم اللاعب بنادي النصر السعودي خلال الساعات الأخيرة.

وتوصل النصر لاتفاق مع اللاعب، قبل أن ينهي القادسية الصفقة سريعًا.

وقال القادسية إن الصفقة تمت بدعم من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية.

ويبحث نادي النصر السعودي عن حارس مرمى أجنبي ورأس حربة مميز أجنبي أيضًا، لحسم ملف أجانب الفريق تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتلقت إدارة النادي انتقادات حادة بسبب تأخرها في حسم صفقات الموسم الجديد.

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