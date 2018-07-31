نادي النصر السعودي يتفق مع الحارس الأسترالي جاك دونكان

كشفت مصادر وثيقة الصلة للغاية بإدارة نادي النصر السعودي، عن أنها اتفقت بصورة نهائية مع الحارس الأسترالي جاك دونكان “25” عامًا لتمثيل العالمي في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحافية أشارت لرغبة نادي القادسية في التعاقد مع الحارس قبل أن تتحدث تلك المصادر عن أن عرض النصر كان أكبر من الناحية المادية.

ويبلغ دنكان من العمر 25 عامًا، ويمتد عقده مع نيوكاسل جيتس السويسري إلى مايو 2019، وسبق له تمثيل منتخبات الفئات السنية في أستراليا، وخوض تجربة خارجية مع نادي راندرز الدنماركي.

يذكر أن جماهير النصر كانت أبدت بالغ غضبها؛ بسبب تأخر الإدارة في إبرام صفقتي الحارس والمهاجم الأجنبي علمًا بأنها سبق وفاوضت الحارس الياباني كاواشيما قبل أن تفشل الصفقة.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد السعودي أسماء لاعبي منتخب المملكة الأولمبي، والذي سيقيم معسكرًا في جمهورية ماليزيا.

وضمت قائمة المنتخب ثلاثة من لاعبي النصر هم صالح الوحيمد وعبدالرحمن الدوسري ومتعب الحماد.