نادي الاتحاد السعودي يرد على نفي رئيس القادسية بشأن تقديم عرض رسمي لضم هارون كمارا

رد فراس التركي، نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي، على تصريحات رئيس القادسية، مساعد الزامل، والذي نفى وصول عرض رسمي من “النمور” للتعاقد مع هارون كمارا.

وقال الزامل في مداخلة هاتفية مع إذاعة “يو إف إم”: “الاتحاد نادٍ شقيق وصديق ونواف المقيرن، رئيس النادي، صديق لنا جميعًا، وفي القادسية هدفنا الأول تكوين فريق عناصر شابة وخبرات وهدفنا عدم بيع أي لاعب ونحافظ على مكاسب النادي والقاعدة القوية لنا لكي يكون للفريق وضع طيب، وكل ما يطلبه الجهاز الفني يكون متوفرًا لديهم، وسوف نحافظ على جميع اللاعبين”.

وأوضح: “لم يصلنا عروض من نادي الاتحاد، وليس هناك أي شيء رسمي بشأن كمارا، وأكثر من نادي لديه رغبه في ضم لاعبين من القادسية، ولكن هذه الفترة ما فيها مجاملات فيها العمل فقط، ونحاول قدر المستطاع تأسيس فريق قوي، ولا نفرط في أي لاعب لدينا”.

#صيفنا_رياضه_UFM

▪️رئيس #القادسية مساعد الزامل @Musaad_AlZamil: لم يصلنا عرض رسمي من الاتحاد لكسب خدمات اللاعب كامارا

▪️نائب رئيس #الاتحاد فراس التركي @Firas_T: الاتحاد غني بنجومه، ولم نقدم عرض رسمي للقادسية ولكن هناك مفاوضات منذ شهرين مع الزامل للتوقيع مع كامارا آخرها اليوم pic.twitter.com/oePmIeZeGd — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) July 29, 2018

وهو الأمر الذي جعل فراس التركي يرد على نفس الإذاعة، قائلًا: “الاتحاد غني بنجومه، ولا نقف على أي لاعب، لم نقدم فعلًا عرضًا رسميًا؛ ولكن حدث تواصل بين نواف المقيرن ورئيس القادسية وتواصلنا بالطرق الأخوية بسبب رغبة اللاعب في الانضمام لنا، إذن ما ذكره الزامل عن عدم تلقيه عرضًا غير صحيح”.

وشدد التركي على أن ناديه لن يعود للتفاوض مجددًا مع إدارة القادسية، من أجل كسب خدمات كمارا، خلال الفترة المقبلة.

ويقيم الاتحاد معسكرًا تدريبيًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2018-2019، تحت إشراف الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق.

ويستهل اتحاد جدة مشواره في الموسم المقبل، بمواجهة غريمه التقليدي الهلال على لقب كأس السوبر السعودي، في الـ18 من أغسطس/آب المقبل، على ملعب “لوفتس رود” معقل نادي كوينز بارك الإنجليزي.

وقدم هارون كمارا، لاعب المواليد، صاحب الـ20 عامًا أداءً جيدًا مع نادي القادسية في الفترة الماضية، ما جعل المنتخب السعودي الأولمبي يفكر في استدعائه خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من قصر مدة السماح بمشاركة لاعبي المواليد، إلا أن هارون كمارا نجح في خطف الأنظار إليه خلال مشاركته مع نادي القادسية في منافسات الموسم الرياضي الماضي، وأثبت نفسه بأنه واحد من المهاجمين المميزين الواعدين.