عمر السومة يعلن انتهاء أزمة تأشيرته ويلتحق بمعسكر النادي الأهلي السعودي في النمسا

يلتحق الدولي السوري عمر السومة بتدريبات النادي الأهلي السعودي في معسكره المقام في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد للدوري، بعدما انتهت أزمة تأشيرته.

الأسبوع الماضي بدأ الراقي معسكره في النمسا دون السومة الذي فشل في الحصول على تأشيرة دخول الأراضي النمساوية.

وأعلن أهلي جدة، يوم الأحد، انتهاء الأزمة وذلك عبر حساب النادي على تويتر، حين ذكر: “صدرت قبل قليل التأشيرة الخاصة بدخول عمر السومة إلى النمسا، وذلك عبر السفارة النمساوية في الرياض”.

عمر السومة يتحدث عن موضوع التأشيرة pic.twitter.com/GwI6UTVAQO — هتان الصبحي ???????? (@h_alragi) July 29, 2018

ويصل اللاعب لمعسكر الفريق اليوم الاثنين.. ولم يذكر النادي سبب الأزمة في البداية.

ويستعد نادي الأهلي، بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو غويدي، للموسم الجديد من خلال معسكر مقام حاليًا في النمسا، حيث خاض بضع مباريات ودية هناك.

صدرت قبل قليل التأشيرة الخاصة بدخول الكابتن عمر السومة إلى النمسا، وذلك عبر السفارة النمساوية في الرياض ، وسيتواجد اللاعب يوم الغد في معسكر #الأسود_في_النمسا . — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 29, 2018

وقال السومة في تصريحات نشرها عبر تطبيق “سناب شات” خلال تواجده في المطار: “الحمدلله التأشيرة صدرت وكل سنة كنت أستخرج تأشيرة جديدة، والأخيرة انتهت وقت تواجد منتخب سوريا في النمسا وكانت شغالة، ولما انتهت قدمت على أخرى جديدة فوجئت بتأخر الإجراءات ولم يقصر أحد ولكنها إجراءات دول، وإدارة النادي تواصلت مع السفير النمساوي بالرياض ومنحني التأشيرة، والحمدلله الأزمة انتهت، وسأتواجد مع الفريق وربنا يوفقنا في موسمنا الجديد”.