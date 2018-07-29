استدعاء 3 إعلاميين سعوديين للتحقيق بسبب مخالفات في أطروحاتهم

استدعى اتحاد الإعلام الرياضي برئاسة رجاء الله السلمي ثلاثة من الإعلاميين على خلفية ما تم رصده من تجاوزات ومخالفات مستمرة في أطروحاتهم الإعلامية خلال الفترة الماضية.

وستقوم اللجنة القانونية بالاتحاد، وبناء على توجيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة إزاء المخالفين، وفقًا للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك والصادرة أخيراً.

ولم يبين اتحاد الإعلام الرياضي أسماء الإعلاميين الثلاثة ونوعية المخالفات التي وقعوا فيها، والتي استوجبت استدعائهم من قبل اللجنة القانونية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقر في اجتماع سابق تشكيل لجنة قانونية برئاسة فراس الربيعي مهمتها النظر في المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها.

ووفقاً للقواعد الإجرائية إذا صدر من عضو إساءة إعلامية أو تجاوز أو إخلال بالأنظمة أو آداب المهنة، تقوم اللجنة القانونية بالتحقق من المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأن تعليق عضوية المخالف بصفة مؤقتة أو إسقاطها، وإحالة المخالفات على الجهات المعنية للفصل فيها وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك.