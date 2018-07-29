القادسية يعرقل انتقال هارون كمارا إلى نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، الأحد، أن إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل ترفض فكرة بيع المهاجم هارون كامارا إلى نادي الاتحاد.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية إن مساعد الزامل يرفض إعارة أو بيع عقد كامارا إلى الاتحاد، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويسعى نادي الاتحاد للتعاقد مع هارون كامارا لتعزيز الجانب الهجومي، علمًا أن عقد اللاعب مع القادسية يمتد حتى العام 2021.

وشارك كامارا، البالغ من العمر 20 عامًا، مع القادسية في 7 مباريات، في دوري المحترفين الموسم الماضي، سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

يشار إلى أن كامارا من مواليد السعودية ويعامل معاملة اللاعب المواطن في الدوري المحلي، ابتداء من الموسم المقبل.