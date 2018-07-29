نادي الهلال السعودي يهزم آكهيسار التركي استعدادًا للموسم الجديد

تغلب نادي الهلال السعودي بنتيجة 3/1 على منافسه آكهيسار سبور التركي، في مباراة ودية، استعدادًا للموسم المقبل 2018/2019.

وافتتح المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو التسجيل للهلال في الدقيقة 33، مستغلًا تسديدة من زميله محمد كنو.

وأضاف السوري عمر خربين الهدف الثاني للهلال بعده بـ4 دقائق، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 2/0.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للهلال، حصل عليها مختار فلاتة، وسجل منها محمد الشلهوب الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ونجح آكهيسار سبور في تسجيل في هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 89.

وهذه المباراة الرابعة للهلال في معسكره في النمسا، إذ فاز 5/0 على رابيد لينز، و3/0 على رادوملي السلوفيني، ثم خسر 0/2 من فورتونا دوسلدورف الألماني.

يشار إلى أن الهلال يلاقي منافسه الاتحاد في كأس السوبر السعودي في 18 أغسطس المقبل في العاصمة البريطانية لندن.