ما حقيقة وجود “شيشة” بمعسكر نادي النصر السعودي في سويسرا؟

تسببت تغريدة للكاتب السعودي خالد الشعلان، في جدل واسع بين جماهير نادي النصر السعودي، استدعى تدخل عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي باسم النادي لتوضيح الأمور سريعًا.

وغرد الشعلان “من المعيب بل من السوء أن يُغرَّم نادي النصر في معسكره من إدارة الفندق، بسبب وجود (الشيشه) وإحراقها السجاد، صورة من غير تحية لإدارة الكرة وصورة من غير تحية لمن أراد السكوت عن هكذا فعل.”

ويقيم نادي النصر معسكرًا لإعداد الفريق في سويسرا.

وقال المتحدث الرسمي باسم النصر تعليقًا على تغريدة الشعلان :”ما ذكر من إشاعات حول معسكر النصر في سويسرا هو كلام عارٍ عن الصحة، والمعسكر يسير بشكل جيد تحت إشراف مدير عام الفريق الكابتن محسن الحارثي”.

ورد الشعلان بعد نفي المتحدث باسم نادي النصر للأمر “لم يسبقْ لي أن هاجمتُ النصر أو وقفتُ ضدَّه، لكن أقف ضدَّ الحالات الانفلاتية وعدم الانضباطيَّة..(هنا قضيتي)”.

وتابع: “ويصفون إعلام الجار بأنَّه مُضلل…الخ وفي حين غفلة يقولون لإعلاميهم (اقتدوا بإعلام الجار).”.

“عن نفسي أضحك جدًا لأنها ضاعت الحُجج لديهم، والأهم كيف يستلذون في الهروب من الحقيقة، وهذا التناقض موجود؟”.

“كنتُ أستطيع أن أذكر له الأسماء التي تواصل معها لتبرير الفعل، ومحاولة السكوت عنه بعد وقوعه.. ولكن قضيتي كانت أكبر وهي (المُناداة بالانضباط) فلطالما كان هناك سكوت وتصغير لهذا الأمر، وبالتالي إنكاره كان طبيعيًا منه، وليس له إلا أن ينكره، فهل مثلاً يتجرأ ويقول نعم حدث، لا وألف لا”.

يذكر أن نادي النصر السعودي دار حوله جدل واسع خلال الأيام الماضية، بعد شائعات عن إعفاء رئيسه سعود آل سويلم، بخلاف اعتراض مناصريه على أداء أحمد البريكي المدير التنفيذي للنادي.