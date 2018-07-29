هل يدفع سعود آل سويلم ثمن تعيين “هلاليين” في نادي النصر السعودي؟

تلقى سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، انتقادات واسعة خلال الأيام الأخيرة، بعدما تأخر الإعلان عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الجديد في الوقت الذي أنهى فيه المنافسون أمورهم بشكل أكثر سرعة.

وانتشرت إشاعات عن إعفاء سعود آل سويلم، من قبل هيئة الرياضة، قبل أن يتم نفي تلك الإشاعات من خلال المتحدث الرسمي باسم النادي.

وبدأت أزمة سعود آل سويلم الأخيرة، بعدما تلقى انتقادات بسبب فريق العمل المساعد له، حيث انتقد إعلاميون ولاعبون سابقون بنادي النصر تعيين محمد البريكي مديرًا تنفيذيًا للنادي، وهو المعروف بانتمائه لنادي الهلال، الغريم التقليدي للنصر.

وغرَّد الإعلامي محمد الدويش “إعلاميون هلاليون تحدثوا عن وجود هلاليين في إدارة الرئيس سعود آل سويلم وأظنّهم يقصدون أحمدالبريكي وزعموا أن ّذلك لزرع عدم التعصب في النصر … سبق لنصراويين أن ترأسوا الهلال فهل حدث ذلك لزرع الطموح العالمي فيه؟”.

“الرئيس سعود آل سويلم جاء للنصر كي يحاول إعادته إلى مكانه الطبيعي، سفير آسيا إلى العالمية ولكنه لم يحسن اختيار فريق عمل يساعده على تحقيق محاولته… هذا رأيي أقوله ولا أفرضه ولا أزعم أنّه رأي كل النصراويين بل أتمنى أنْ يثبت على أرض الواقع أنّه خاطئ”.

“لعل ماحدث في التعاقدات والمعسكر والفئات السنية قد كشف للرئيس سعود آل سويلم حاجة كرة القدم في النادي إلى مدير تنفيذي عالم فيها ومتفرغ لها فالبريكي طيّر الحقباني بسرعة ( البرق ) ولكنه لم يسد الفراغ الذي تركه…البريكي مؤهل كمدير تنفيذي للنادي وليس لكرة القدم”.

وعلق المحلل الرياضي علي كميخ :”نصيحتي للأخ الفاضل سعود آل سويلم رئيس النصر السعودي ابحث جيدًا عن أبناء النادي واستعن بهم سيشرفونك لأنه يجتمع بعملهم الحب والوفاء مع الفائدة اسأل عنهم فلن يخذلوك”.

ونفى عبدالله بن زنان، مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي، صحة ما تداولته بعض التقارير الصحفية عن إعفاء سعود آل السويلم، رئيس النادي، من منصبه.

وقال زنان لجماهير النصر: “لا تصدقوا هذا الكلام لأنه غير صحيح”.

كما شدد الإعلامي عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “ليس صحيحًا ما يتردد من أن سعود السويلم سيستقيل من منصبه “رئاسة نادي النصر”، بل النية تتجه لترشيح نفسه 4 سنوات مقبلة خلاف الموسم الرياضي الحالي”.

وكانت بعض التقارير ربطت تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بوجود تغييرات واسعة في الرياضة السعودية خلال الأيام المقبلة، بإمكانية إعفاء سعود السويلم من منصبه.

وتم تكليف سعود بن محمد آل سويلم برئاسة النصر خلفًا لسلمان المالك في شهر مارس الماضي بقرار من تركي آل الشيخ.

وكان مدير المركز الإعلامي للنصر قال في مداخلة هاتفية مع قناة “24 الرياضية”: “هناك بعض الأمور التي يجب إيضاحها، بأن لقاء سعود السويلم مع بعض الإعلاميين الذي تم أخيرًا كان بشفافية عن مستقبل النصر وطموح النصراويين، وتشبيهه النصر بريال مدريد شيء ليس غريبًا لأنه نادٍ عالمي”.

وشدد: “النصر يسير بخطى ثابتة، وأثق في إدارة النادي كمتحدث رسمي لها وما يحدث داخل النادي من موازنات مالية يسير باحتراف وسعود السويلم شخص يحب الابتعاد عن الأضواء، وليس هناك داعٍ لاستغلال تأخير بعض الصفقات للاعبين الأجانب ويضغطون على الإدارة ويحاولون أن يصنعوا فجوة بين الإدارة والجماهير، وإدراتهم تعمل لإسعادهم وفي قادم الأيام سيفرحون بصفقات قوية”.