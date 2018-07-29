هارون كمارا يقترب من الانتقال لنادي الاتحاد السعودي

اقترب هارون كمارا، مهاجم نادي القادسية من الانتقال لنادي الاتحاد السعودي لمدة عام على سبيل الإعارة مع بند يتيح للعميد أحقية شراء اللاعب. ويعتبر كمارا، وهو لاعب من مواليد السعودية، من أبرز مواهب خط الهجوم في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

ونجح نادي الاتحاد في تقديم موسم انتقالات ممتاز، مع رئيسه نواف المقيرن، وبدعم هيئة الرياضة السعودية.

وأعلن الاتحاد قبل أيام تسوية ديونه كافة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإغلاق القضايا كافة، ما يتيح له المشاركة الآسيوية أيضًا.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي في التوقيع مع ظهير أيسر النادي الأهلي، اللاعب منصور الحربي، لينضم للاعب علي الزقعان الذي كان وقّع في وقت سابق.

وسيرتدي ظهير الأهلي سابقًا الرقم 31 مع فريقه الجديد الاتحاد.

وكان منصور الحربي مشاركًا بصورة أساسية مع الأهلي الموسم الماضي على حساب المصري محمد عبدالشافي؛ بسبب اقتناع المدرب السابق سيرجي ريبروف به.

وجاءت عودة عبدالشافي من جديد للأهلي بعد أن أنهى إعارته مع الفتح، لتشكل سطر النهاية في علاقة الحربي مع فريقه السابق.

وأعلن الاتحاد، في وقت سابق، التعاقد مع علي الزقعان بعقد إعارة لموسم واحد.