هل يلحق عمر السومة بمعسكر النادي الأهلي السعودي في النمسا؟

كشف ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، عن وجود بوادر انفراجة في أزمة حصول الدولي السوري، عمر السومة، على تأشيرة “شنغن” تمهيداً لالتحاقه بمعسكر الفريق الإعدادي الخارجي في النمسا عن طريق السفارة الفرنسية في ظل مطالبة الجهاز الفني بوجوده.

وقال النفيعي، في تصريحات لصحيفة “الرياضية”: “أمور استخراج تأشيرة عمر السومة تسير بالشكل الصحيح، أمس وأمس الأول صادفا إجازة نهاية الأسبوع، وستتضح الصورة بشكل أكبر، إن شاء الله، اليوم الأحد أو غدًا الاثنين”.

وحال صدور تأشيرة السومة خلال الأسبوع الجاري، سيلتحق مباشرةً بالمعسكر الخارجي للفريق الذي تبقى منه أسبوعان، إذ سينتهي في السابع من أغسطس المقبل.

عُمر السومة يواصل تدريباته في جدة ????????‍♂️ pic.twitter.com/V0T0KJ5jyN — Diario Ahli (@diarioAFC) July 23, 2018

وينتظر السومة ظهور التأشيرة الخاصة به، إذ لايزال يتدرب على فترتين صباحية في أحد الأندية الخاصة، ومسائية برفقة إبراهيم إسماعيل في مقر النادي.

وجاء تأخر السومة في اللحاق ببعثة الفريق، نظرًا للأمور الروتينية المعتادة داخل السفارات الأوروبية الخاصة بالبلد المعني في إصدار التأشيرات.

وكان اللاعب تغيَّب عن تدريبات الفريق في معسكره الحالي في النمسا الذي انطلق بداية الأسبوع المنصرم، رغم مشاركته في بداية مرحلة الإعداد بمدينة “جدة” السعودية.

يذكر أن السومة حقق لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين لمدة 3 سنوات متتالية، بعد منافسة شرسة مع عدد من المهاجمين الآخرين.