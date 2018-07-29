هل تم إعفاء سعود السويلم من رئاسة نادي النصر السعودي؟

نفى عبدالله بن زنان، مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي، صحة ما تداولته بعض التقارير الصحفية عن إعفاء سعود آل السويلم، رئيس النادي، من منصبه.

وقال زنان لجماهير النصر: “لا تصدقوا هذا الكلام لأنه غير صحيح”.

كما شدد الإعلامي عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “ليس صحيحًا ما يتردد من أن سعود السويلم سيستقيل من منصبه “رئاسة نادي النصر”، بل النية تتجه لترشيح نفسه 4 سنوات مقبلة خلاف الموسم الرياضي الحالي”.

خاص

ليس صحيح ما يتردد بأن #سعود_السويلم سيستقيل من منصبه لرئاسة نادي #النصر

بل النية تتجه لترشيح نفسه أربع سنوات قادمة خلاف الموسم الرياضي الحالي — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 28, 2018

وكانت بعض التقارير ربطت تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بوجود تغييرات واسعة في الرياضة السعودية خلال الأيام المقبلة، بإمكانية إعفاء سعود السويلم من منصبه.

وتم تكليف سعود بن محمد آل سويلم برئاسة النصر خلفًا لسلمان المالك في شهر مارس الماضي بقرار من تركي آل الشيخ.

وكان مدير المركز الإعلامي للنصر قال في مداخلة هاتفية مع قناة “24 الرياضية”: “هناك بعض الأمور التي يجب إيضاحها، بأن لقاء سعود السويلم مع بعض الإعلاميين الذي تم أخيرًا كان بشفافية عن مستقبل النصر وطموح النصراويين، وتشبيهه النصر بريال مدريد شيء ليس غريبًا لأنه نادٍ عالمي”.

وشدد: “النصر يسير بخطى ثابتة، وأثق في إدارة النادي كمتحدث رسمي لها وما يحدث داخل النادي من موازنات مالية يسير باحتراف وسعود السويلم شخص يحب الابتعاد عن الأضواء، وليس هناك داعٍ لاستغلال تأخير بعض الصفقات للاعبين الأجانب ويضغطون على الإدارة ويحاولون أن يصنعوا فجوة بين الإدارة والجماهير، وإدراتهم تعمل لإسعادهم وفي قادم الأيام سيفرحون بصفقات قوية”.