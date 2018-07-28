تركي آل الشيخ يطالب اتحاد الكرة بتخفيض أسعار تذاكر مباراة كأس السوبر السعودي

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رسالة إلى اتحاد الكرة برئاسة عادل عزت، بضرورة مراجعة أسعار تذاكر مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي ستقام على ملعب كوينز بارك رينجرز في العاصمة البريطانية لندن يوم 18 أغسطس المقبل.

وتم طرح التذاكر رسميًا للبيع للجماهير من خلال الموقع الرسمي لنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

اطلعت على أسعار تذاكر مباراة السوبر على كأس هيئة الرياضة ووجدت فيها مبالغة كبيرة !!

لذا أتمنى من الاتحاد السعودي إعادة النظر في هذه الأسعار ومراجعتها؛ بما يمكّن جمهورنا السعودي من حضور المباراة ومتابعتها.. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 28, 2018

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم السبت: “اطلعت على أسعار تذاكر مباراة السوبر على كأس هيئة الرياضة، ووجدت فيها مبالغة كبيرة”.

وأضاف كذلك، “أتمنى من الاتحاد السعودي إعادة النظر في هذه الأسعار ومراجعتها، بما يمكّن جمهورنا السعودي من حضور المباراة ومتابعتها”.

وكشف الاتحاد عن أسعار تذاكر المباراة إذ سيتم بيعها على 4 فئات، و تبدأ الأسعار من 25 جنيهًا إسترلينيًا للفئة البرونزية، و65 جنيهًا إسترلينيًا للفئة الفضية، و85 جنيهًا إسترلينيًا للفئة الذهبية، و350 جنيهًا إسترلينيًا لفئة البلاتينيوم.

وتقام مباراة السوبر السعودي للمرة الثالثة في العاصمة البريطانية لندن، وستكون بين الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين، والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين.

يُذكر أن كلا الفريقين يستعد بقوة حاليًا خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد، من أجل خوض موسم قوي، وبداية الموسم بتحقيق بطولة جديدة.