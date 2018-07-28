جوناس أم نيغريدو؟.. نادي الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة جديدة

كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة نادي الهلال السعودي لحسم ملف مهاجم أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، فقد برز اسم البرازيلي جوناس، هداف بنفيكا البرتغالي، والذي يعتبر من أفضل المهاجمين الذين مرّوا على النادي خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث سجل في السنوات الأربع الأخيرة قرابة 122 هدفًا، فيما سجل في الموسم الماضي فقط 34 هدفًا في 30 مباراة لبطولتي الدوري والكأس.

وكان اللاعب هدفًا لنادي الهلال إلا أن المفاوضات باءت بالفشل، بعدما عجز الهلال عن دفع الشرط الجزائي بقيمة 62 مليون ريال.

كما يبرز اسم الإسباني الدولي السابق ألفارو نيغريدو، والذي يلعب حاليًا لنادي بيشكتاش التركي، وسبق أن لعب لأندية كبيرة منها ريال مدريد وفالنسيا وإشبيلية ومانشستر سيتي.

وكان الهلال قد تعاقد مؤخرًا مع المهاجم البيروفي أندري كاريلو لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

ويشكل كاريلو ثاني تعاقدات إدارة سامي الجابر رئيس نادي الهلال، هذا الصيف على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد أن ضم الهلال المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا.