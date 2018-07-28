حقيقة مغادرة نواف العابد نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية حقيقة اقتراب نواف العابد من مغادرة نادي الهلال السعودي.

ووفقًا لصحفية “الرياضية” السعودية، فإن نواف العابد باقٍ مع الهلال، ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن رحيله عن الزعيم.

وأضافت الصحيفة أن نواف العابد سافر مع بعثة نادي الهلال إلى النمسا، لخوض معسكر تدريب، استعدادًا للموسم الجديد 2018/2019

وكان نواف العابد قد غاب عن تدريبات فريق الهلال، كما لم يشارك بتشكيلة الفريق التي خاضت أكثر من مباراة ودية ما أثار الشكوك حول مستقبله.

وأكدت صحيفة “الرياضية” أن سبب غياب نواف العابد، يعود لعدم وصوله للجاهزية التامة.

وكان نواف العابد قد أجرى عملية جراحية قبل نحو شهر في العضلة الضامة، وهو ما تسبب بإبعاده عن المنتخب السعودي في كأس العالم 2018.