رسميًا.. نادي الشباب السعودي يتعاقد مع البرازيلي كايكي (صور)

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي، السبت، برئاسة أحمد العقيل، توقيعها مع المحترف البرازيلي آرثر كايكي، وذلك في مقر بعثة الفريق في معسكرها الإعدادي في مدينة ماريبور، وذلك بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وثمنت إدارة الشباب الدعم غير المحدود الذي تلقته الإدارة من رئيس هيئة الرياضة، حيث سبق ذلك دعمه أيضًا في التوقيع مع اللاعب لويز أنطونيو.

وكانت إدارة الشباب قد تعاقدت مؤخرًا مع البرازيلي ويرجيتون دور روساريو الشهير بـ«صوماليا»، قادمًا من نادي تولوز الفرنسي.

من جهة أخرى، أعلنت الصحف الرومانية انتقال اللاعب دينيس أليبك مهاجم ستيوا بوخارست الروماني لفريق أسترا، علمًا بأن مدرب الشباب سوموديكا كان يطالب إدارة ناديه بالتعاقد معه.

???? صور من التوقيع مع المحترف البرازيلي آرثر كايكي pic.twitter.com/ecoxLnuCpM — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

???? #الشباب يوقع مع كايكي لثلاثة مواسم pic.twitter.com/0PUVfE9kUW — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ٢٧ يوليو ٢٠١٨