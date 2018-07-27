موعد طرح تذاكر مباراة كأس السوبر السعودي بين ناديي الهلال والاتحاد (صورة)

يطرح الاتحاد السعودي لكرة القدم تذاكر مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، والتي ستكون بين نادي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين ونادي الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، غدًا السبت 28 يوليو 2018.

وأشار الاتحاد السعودي في بيان رسمي، إلى أن المباراة ستقام على ملعب كوينز بارك ريجرز في العاصمة البريطانية لندن، يوم السبت ١٨ أغسطس الساعة 18:30 بتوقيت لندن 20:30 بتوقيت السعودية.

وستكون التذاكر متاحة للبيع للجماهير من خلال الموقع الرسمي لنادي QPR عند الساعة 12 مساءً بتوقيت السعودية على الرابط التالي:

https://www.eticketing.co.uk/qpr/EDP/Event/Index/2778

وسيكون بيع التذاكر ل 4 فئات، وتبدأ الأسعار من 25 جنيه إسترليني الفئة البرونزية، و65 جنيه إسترليني الفئة الفضية، و85 جنيه إسترليني الفئة الذهبية، و350 جنيه إسترليني لفئة البلاتينيوم.

الجدير بالذكر أن مباراة السوبر السعودي تقام للمرة الثالثة في لندن.