الإكوادوري إينر فالنسيا يرفض عرضًا مغريًا من النادي الأهلي السعودي

كشف مصدر مقرب من إدارة النادي الأهلي السعودي أن الإدارة أرسلت عرضًا مغريًا للغاية لضم المهاجم الإكوادوري إينر فالنسيا مهاجم تيغريس المكسيكي بيد أن اللاعب رفض العرض.

وقال المصدر إن إدارة الأهلي لم تستسلم ورفعت عرضها لضم اللاعب؛ إلا أن اللاعب رفض فكرة اللعب في الدوريات العربية، مبديًا ارتياحه التواجد في ناديه الحالي أو العودة لأوروبا.

وإينر فالنسيا البالغ من العمر 28 عامًا شارك الموسم الماضي مع تيغريس 33 مباراة سجل فيها 17 هدفًا وصنع 4، ويرتبط مع ناديه بعقد لموسمين وتبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو.

يذكر أن إدارة الأهلي قد استغنت عن عدد كبير من اللاعبين من عقيل بلغيث ومنصور الحربي، ووليد باخشوين، ومصطفى بصاص، وعلي الزبيدي، وصالح العمري، وإسلام سراج بالإضافة للمحترفين فيتفاتزيديس وليوناردو وكلاوديمير.