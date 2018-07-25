نادي الاتحاد يقترب من الحصول على خدمات منصور الحربي ظهير الأهلي السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي عن إنها اتفقت مع ظهيري جنب محليين وأن المتبقي فقط هو إعلان المركز الإعلامي انضمام اللاعبين.

وبحسب تلك المصادر فإن ظهيري الجنب المقصودين هما الظهير الأيمن للفتح علي الزقعان وظهير أيسر هو منصور الحربي لاعب الأهلي السعودي.

من جهتها ثمّنت جماهير الاتحاد العمل البطولي الذي يقوم به رئيس النادي نواف المقيرن مطالبة إياه باستكمال الإنجازات عن طريق التعاقد مع مهاجم القادسية هارون كامارا.

وكانت إدارة الاتحاد قد خرجت ببيان تاريخي عصر اليوم أعلنت فيها نجاحها في سداد الديون الخارجية التي كانت ستطيح بالنادي للدرجة الأدنى وأن الإدارة في طريقها لاستكمال الديون الداخلية لاستخراج الرخصة الآسيوية.